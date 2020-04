CdS – Lautaro, doppia idea Barcellona: pagamento della clausola, o parziale contropartita

In tutta questa vicenda resta una certezza incontrovertibile: alla fine, l’ultima parola, sarà quella di Lautaro Martinez. Il centravanti argentino è corteggiato dal Barcellona ormai da mesi, ma senza la giusta offerta l’Inter non farà alcun genere di sconto sul suo cartellino. L’unica voce che potrebbe dissuadere i nerazzurri ad ammorbidire la propria posizione sarebbe quella dello stesso argentino, che fino a questo momento non ha dato alcun segnale di addio in questo senso.

Lautaro sta bene a Milano ed è protagonista nell’attacco dell’Inter, insieme a Romelu Lukaku che si è rivelato il collega di reparto ideale per le sue caratteristiche. Il club nerazzurro, capitanato dalla famiglia Zhang, ha intenzione di proseguire gli investimenti e tornare sul tetto del mondo: tutte ragioni che potrebbero convincere il Toro a resistere alla tentazione blaugrana. Proprio il Barcellona, secondo quanto riferito al Corriere dello Sport, avrebbe individuato due strategie.

Difficile che possano cedere per Antoine Griezmann come contropartita tecnica, acquistato solo lo scorso anno per 120 milioni di euro dall’Atletico Madrid. Se il pagamento della clausola da 111 milioni per Lautaro potrebbe non essere così semplice per via dell’imminente crisi economica, l’inserimento di una contropartita da Arturo Vidal con una valutazione di 30 milioni, potrebbe essere l’unico stratagemma per abbassare il costo della clausola.

