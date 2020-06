Lautaro-Barcellona? Il piano dell’Inter è chiaro: un big al fianco di Lukaku

La trattativa tra Lautaro Martinez ed il Barcellona è una delle più calde dell’intero mercato italiano ed internazionale. L’Inter però continua a tenere ferma la sua posizione: il Toro partirà soltanto se il club catalano pagherà la clausola rescissoria di 111 milioni di euro, mentre dalla Spagna insistono per inserire nell’affare delle contropartite.

Marotta ed Ausilio stanno già preparando il piano per regalare ad Antonio Conte un sostituto di assoluto livello per l’eventuale partenza di Lautaro. Stando alle ultime indiscrezioni la società nerazzurra ha messo in cima alla lista degli obiettivi i nomi di Andrea Belotti e Pierre-Emerick Aubameyang. I due attaccanti – di assoluto livello internazionale – sono i prescelti del tecnico nerazzurro per affiancare Romelu Lukaku.

Due giocatori che all’occorrenza possono fare sia da spalla alla prima punta belga, sia mantenere il peso dell’attacco. Se per Belotti ci sarà da lavorare per trattare con il Torino, l’affare Aubameyang potrebbe risultare più semplice per via della situazione contrattuale del giocatore gabonese.



