Sport – Lautaro si avvicina al Barcellona, ma l’Inter sarà decisiva

Certo che quando il Barcellona si mette un teste di voler portare a fondo un’operazione, nonostante le difficoltà risulta davvero difficile dissuaderlo. Il club blaugrana negli ultimi mesi si è convinto di voler acquistare a tutti i costi Lautaro Martinez e assecondare il desiderio esplicitato più volte sia da Luis Suarez che da Leo Messi. In Spagna, poi, dopo le parole di ieri pomeriggio dell’agente Sergio Zarate – che però non fa parte dell’entourage dell’argentino – la situazione è degenerata ulteriormente.

Come si può evincere dalla prima pagina di Sport dedicata in apertura ancora una volta a Lautaro Martinez, in questo momento ogni piccolo indizio, anche il più insignificante, viene letto come un passo in avanti del Barcellona nella trattativa per il Toro. Come specificato dal quotidiano spagnolo, però, per la riuscita della trattativa mancano ancora diversi ostacoli. Innanzitutto il sì del calciatore, che fino ad oggi non ha mai avanzato al club nerazzurro richieste di questo genere. Ma soprattutto i blaugrana si aspettano che l’Inter possa facilitare la cessione dal punto di vista economico: richiesta non semplice considerato lo status ricoperto da Lautaro all’interno dello spogliatoio.

