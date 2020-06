Sport – Lautaro-Barcellona, Junior Firpo non vuole partire. C’è la proposta dell’Inter, Semedo in alternativa

Spuntano altri nodi intricati all’interno dell’operazione Lautaro Martinez che il Barcellona sta mettendo a punto. Oltre i noti problemi economici dei blaugrana che impediscono di avvicinare la valutazione di 90 milioni di euro più una contropartita che l’Inter ritiene indispensabile per far partire l’argentino, anche i calciatori individuati dai nerazzurri potrebbero rappresentare un altro motivo di ostacolo alla trattativa.

Come riportato da Sport, infatti, l’Inter – dopo aver ricevuto il via libera dal Barcellona – ha intrapreso i primi contatti sia con Junior Firpo che con Semedo. L’esterno spagnolo è il primo nome individuato dai nerazzurri come contropartita, nonostante i blaugrana abbiano fissato per lui una valutazione da 40 milioni di euro. Il terzino sinistro, però, non vorrebbe lasciare il Barcellona proprio in questa fase della sua carriera e solamente con un’ingaggio di gran lunga superiore a quello attuale potrebbe convincersi a sposare il progetto nerazzurro.

Per quanto riguarda Semedo, invece, va detto che piace moltissimo ad Antonio Conte. L’esterno portoghese preferirebbe però approdare in Premier League dove resta sempre aperta la pista Manchester City. Anche in questo caso l’Inter ha già sondato la disponibilità del ragazzo per mezzo dell’agente Jorge Mendes e, nonostante le richieste elevate per l’ingaggio, resta comunque un’ipotesi più che viva.

