Lautaro-Barcellona? La chiave per l’Inter è… Icardi!

E’ la notizia di oggi: il Paris Saint Germain sembra intenzionato a riscattare Mauro Icardi dall’Inter. L’ex capitano nerazzurro lascerà dunque definitivamente Milano ed il club di Via della Liberazione è pronto ad incassare una bella cifra. Leonardo ha chiesto uno sconto ma le cifre sono comunque importanti: il riscatto ci sarà e l’inter esulta.

La vendita di Maurito può essere la chiave per l’altro tormentone di questi mesi: l’affare Lautaro-Barcellona. Il club blaugrana continua ad insistere per strappare il Toro ma l’Inter fa muro ed ora – sicuro di incassare una buona cifra da Icardi – non avrà più necessità di vendere per esigenza di bilancio. Se prima la volontà di cedere l’attaccante era minima, ora le possibilità diminuiscono drasticamente. L’addio di uno può significare la permanenza dell’altro. Martinez e Icardi: prima legati in campo, ora sul mercato.



