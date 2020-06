Lautaro-Barcellona, la trattativa prosegue. Dall’Inter: “Firpo sì, Vidal nì”. Le condizioni

La trattativa per portare Lautaro Martinez al Barcellona prosegue tramite intermediari. I catalani non mollano la presa e continuano a spingere per il 10 argentino, benedetto da Leo Messi come suo compagno di reparto ideale. L’Inter, però, non molla di un millimetro: la clausola rescissoria è l’unico modo per portarlo via senza problemi da Milano. L’eventuale unica alternativa sarebbe fare un’offerta congrua dal punto di vista della parte cash, con l’inserimento di una o due contropartite gradite a Conte e Marotta. E proprio in questo senso, scrive Tuttosport, dalla Spagna stanno riflettendo.

I due profili maggiormente graditi all’Inter sono quelli di Junior Firpo e Arturo Vidal. Se, però, per Firpo da Milano arriva un sì (al giusto prezzo: non i 41 milioni chiesti dal Barcellona), sul centrocampista cileno filtra più che altro un ‘nì’. Infatti, da un lato c’è Conte, che lo rivuole con sé fin dall’estate scorsa e, secondo il quotidiano torinese, lo considererebbe addirittura più prioritario di Tonali. Dall’altro, invece, ci sono la proprietà e Beppe Marotta, non convinti né della professionalità del cileno fuori dal campo, né di fare un pesante investimento su un classe 1987.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!