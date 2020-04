GdS – Lautaro non dà segnali di addio: il Barcellona e Messi senza alcuna risposta

Si è parlato anche troppo di Lautaro Martinez in chiave calciomercato. Da quando è iniziato lo stop al calcio giocato, infatti, il centravanti è stato quasi ogni giorno sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi spagnoli, accostato al Barcellona in vista della prossima estate. Eppure, negli ultimi tempi, nessun segnale è arrivato dal Toro nerazzurro circa un possibile addio in estate, perché da quando c’è Conte in panchina e Lukaku come partner ha trovato le migliori condizioni possibili per far bene e dimostrare il suo valore.

Tutto questo fino alla giornata di ieri, quando come segno di grande riconoscenza ha donato alla sua città d’origine, Bahia Blanca, materiale sanitario per far fronte all’emergenza coronavirus: 3350 litri di alcol in gel, 100.000 guanti in lattice, 5000 camici e 5000 cuffie chirurgiche destinati ai due principali ospedali della città. Insomma, nella sua testa al momento sembra esserci tutt’altro che il calciomercato.

Come ribadito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Lautaro non ha alcuna intenzione a battere i pugni con la società per andar via. La situazione finanziaria del Barcellona, poi, era tutt’altro che florida già prima dello stop mondiale al calcio causato dall’emergenza. Al momento i soldi per pagare cash la clausola non ci sono e l’unica speranza blaugrana per arrivare all’argentino consiste nell’inserimento di contropartite.

