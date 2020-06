Lautaro-Barcellona, nessun nuovo caso Icardi. Trattativa in stand-by, intanto il rinnovo…

Sarà il tormentone dell’estate per quanto riguarda il calciomercato: Lautaro Martinez ed il Barcellona. Il club catalano segue da tempo l’attaccante dell’Inter dietro consiglio di Lionel Messi ed ora fa sul serio. Lo stesso numero 10 blaugrana ha più “chiamato” il Toro per raggiungerlo in Spagna.

Come riporta TuttoMercatoWeb.com però Lautaro non ha alcuna intenzione di far nascere un altro caso Icardi: per ora la sua intenzione è quella di far lavorare i due club senza forzare la mano, in quanto la volontà non è quella di lasciare Milano a tutti costi. La trattativa intanto è ancora in stand-by, vista la lontananza tra domanda ed offerta e di mezzo c’è la questione contratto. Lautaro a Barcellona andrebbe a percepire uno stipendio ben più alto di quello da 2 milioni che gli garantisce l’Inter. La società però – si legge – ha già intenzione di intraprendere i discorsi per il rinnovo.



