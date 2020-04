Lautaro conteso: 5 offerte per lui in mano a Marotta! Barcellona insidiato

Dopo una stagione così positiva anche in Champions League, un calciatore dell’età e del potenziale di Lautaro Martinez non poteva che aver attirato su di sé gli occhi dei grandi club. Il Barcellona è sicuramente quello più interessato: le voci ed i tira e molla si inseguono ormai da settimane, con Leo Messi che non vede l’ora di averlo al suo fianco al centro dell’attacco blaugrana. Come riportato dal Mundo Deportivo, però, ora il club catalano deve fare attenzione, poiché altre quattro squadre si sono interessate fortemente al Toro.

L’ad dell’Inter Beppe Marotta, infatti, avrebbe tra le mani le offerte di Paris Saint-Germain, Manchester City e Manchester United, più un sondaggio del Chelsea. Queste, unite all’interessamento del Real Madrid, formano un elenco di offerte provenienti da grandissimi club, che potrebbero sfidarsi in un’asta a suon di milioni. Il che, a prescindere dalla volontà o meno, da parte dell’Inter, di cedere Lautaro, è indubbiamente positivo: la dirigenza nerazzurra, infatti, avrebbe sicuramente più possibilità di cederlo alle condizioni da lei preferite.

