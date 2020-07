GdS – Lautaro, spunta un gentlemen’s agreement tra Inter e Barcellona: l’accordo tra i due club

Dopo la panchina iniziale dello scorso giovedì contro l’Hellas Verona, Lautaro Martinez tornerà in campo dal primo minuto questa sera contro il Torino. Anche in virtù delle condizioni non ottimali di Romelu Lukaku, il centravanti argentino farà coppia con Alexis Sanchez nell’attacco dell’Inter. Per quanto riguarda il mercato, invece, le trattative con il Barcellona sono fermi ormai da tempo. Come rivelato dal presidente Bartomeu e confermato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, i contatti sono momentaneamente in stand-by.

L’affare è praticamente fermo da diverse settimane, in quanto è stato raggiunto una sorta di gentlemen’s agreement, tra l’Inter e il Barcellona. Le due società si sono accordate nel darsi tempo reciproco: dell’affare si riparlerà ad agosto, a campionato finito. Così facendo, il club nerazzurro dovrebbe ritrovare la serenità del ragazzo in campo, mentre la società blaugrana – che ha bisogno di ossigeno per le proprie casse – potrà guadagnare tempo prezioso per tornare sull’argentino con una disponibilità economica superiore.

