Le parole di Marotta e il gol contro la Samp: Lautaro si riprende l’Inter! Barcellona avvisato

Riecco Lautaro Martinez! Il Toro si è sbloccato ieri sera, ritornando al gol con il 2-0 momentaneo rifilato alla Sampdoria. Una rete importante dopo una prestazione opaca in Coppa Italia contro il Napoli, che assume maggior valore dopo le tante voci di mercato che hanno riempito le prime pagine dei quotidiani sportivi di tutto il mondo.

Ci ha pensato anche Marotta, nel pre partita, ad allontanare le voci di un possibile addio a fine stagione tra Lautaro e l’Inter. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato nerazzurro è stato chiaro sul futuro dell’argentino, corteggiato dal Barcellona e da Messi.

Marotta non si è mai così sbilanciato nel parlare della permanenza di Lautaro. L’Inter non ha alcuna intenzione di privarsi del suo numero 10 e crede fortemente in lui anche in vista del futuro. Lautaro ha fatto il resto, rispondendo sul campo con una grandissima prestazione.

