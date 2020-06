Lautaro, per l’Inter è situazione ‘win-win’: se parte è pronto un super colpaccio

Sebbene sia uno dei calciatori più amati dai tifosi e con più prospettive di miglioramento, in casa Inter la situazione di Lautaro Martinez è considerata, come si dice in gergo, ‘win-win’. In sostanza, la dirigenza nerazzurra ritiene positiva sia la possibilità che il Toro rimanga, sia quella, al contratto, dell’addio. Come ribadito quest’oggi da Beppe Marotta nell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, infatti, qualora il 10 argentino lasciasse Milano, la squadra verrebbe rinforzata con un altro top player di altissimo livello e calibro mondiale.

Inter, che fare con Lautaro? La situazione ad oggi

“Se parte Lautaro, all’Inter arriverà un top player. Ma in questo mercato, a livello europeo la vera difficoltà non sarà dover comprare, ma riuscire a vendere. Non abbiamo fretta: capisco la voglia di nomi, ma bisogna aspettare che le stagioni si concludano e i club siano in grado di fare i programmi futuri. Una cosa mi sento di dire, in linea generale: operazioni in stile Neymar, in cui una squadra va e porta via un calciatore ad un’altra, non si vedranno più per molti anni”, ha dichiarato Marotta. Ad oggi, i nomi sul taccuino del management interista per l’attacco restano quelli di Cavani, Aubameyang e Lacazette (ammesso e non concesso che la trattativa Werner-Chelsea sia prossima alla chiusura).

Qualora Lautaro lasciasse l’Inter, però, è molto probabile che i tantissimi soldi che Marotta avrebbe a disposizione verrebbero investiti su nomi di livello ancor più alto, in modo tale da poter sostituire adeguatamente un talento pronto a sbocciare. E Antonio Conte si sfrega le mani.

