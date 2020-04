Lautaro via? Griezmann è più che un’idea: nodo ingaggio, l’Inter pensa al prestito. E Aubameyang…

L’Inter non ha alcuna intenzione di privarsi di Lautaro Martinez: se il numero 10 lascerà Milano, sarà solo perché il richiamo di Lionel Messi sarà stato troppo forte. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra comunque è al lavoro per non farsi trovare impreparata davanti ad un’eventuale partenza del Toro.

Il nome di Griezmann è una provocazione ma non troppo. Un suo addio in caso di arrivo di Lautaro non è da escludere, il suo inserimento nello scacchiere tattico del Barcellona non è stato dei migliori e l’Inter potrebbe proporre lo scambio. Il problema numero uno è lo stipendio mostruoso da 17 milioni è una montagna altissima da scalare, ma in un mercato che si annuncia imprevedibile ci potrebbe pure stare un prestito.

Pierre-Emerick Aubameyang lascerà l’Arsenal a fine stagione con ogni probabilità ed è un profilo seguito con attenzione da Marotta. L’attaccante gabonese è in scadenza nel 2021, ha una valutazione di partenza alta da 70 milioni ma oggi si potrebbe fare anche per la metà.

