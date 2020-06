Lazaro: “Tornare all’Inter? Vediamo a fine stagione. L’esordio a San Siro il momento più bello”

Con il ritorno in campo della Premier League, anche i tifosi dell’Inter guarderanno con uno sguardo parecchio interessato il campionato inglese per assistere alle prestazioni di Valentino Lazaro. L’esterno austriaco è infatti in prestito al Newcastle in seguito ad un accordo maturato lo scorso gennaio. Il club inglese avrebbe anche la possibilità di poter riscattare il calciatore nerazzurro al termine della stagione, ma molto dipenderà dall’avvento della nuova proprietà. Nel frattempo, intervenuto sulla pagina Instagram soccerbible, il calciatore ha risposto ad alcune curiosità sul suo conto.

Queste le risposte di Lazaro: “Credo che la differenza più grande tra Serie A e Premier League riguardi il lavoro tattico. Gli allenamenti si concentrano tanto sulla parte tattica e questo si riflette chiaramente nelle partite. Se tornerò all’Inter? Adesso sono concentrato solo sulla fine della stagione, vedremo dopo. Il miglior momento di questa stagione? Credo la prima partita che ho giocato da titolare a San Siro e l’assist che ho fatto per Vecino contro il Verona”.

