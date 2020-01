Lazaro-Newcastle, accordo trovato: ecco le cifre, incasso immediato per l’Inter!

Dopo giorni di tira e molla con il Lipsia, il Newcastle ha finalmente sbloccato la trattativa per portare Valentino Lazaro nelle proprie fila. All’Inter è stato ufficializzato poco fa Victor Moses, calciatore nigeriano che andrà a prendere il posto proprio dell’austriaco nella batteria degli esterni di Conte. A questo proposito, è stato trovato l’accordo definitivo per sancire il passaggio dell’ex Hertha Berlino in Premier League.

Lazaro, come riporta Sky, passerà al Newcastle con un prestito oneroso da 1,5 milioni più diritto di riscatto fissato a quota 23,5. Un’operazione complessiva da 25 milioni quindi per l’Inter, che potrà anche contare su una piccola parte della somma (gli 1,5 milioni citati prima) già in questi giorni: chissà che proprio quelli non possano essere decisivi per sbloccare altre trattative in entrata, su tutte quella legata a Christian Eriksen.

