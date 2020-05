Lazaro-Newcastle, avanti insieme ma senza Steve Bruce. Possibile ritorno all’Inter

Arrivato la scorsa estate su forte volontà di Conte, Valentino Lazaro ha lasciato l’Inter dopo solo 6 mesi per passare in prestito al Newcastle. In attesa di conoscere il destino della Premier League, a tenere banco in casa nerazzurra è anche il futuro dell’esterno austriaco.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ex Hertha Berlino potrebbe essere anche confermato dal Newcastle a patto che sulla panchina dei Magpies non sieda più Steve Bruce. La nuova dirigenza, un consorzio guidato da un fondo di investimento sovrano dell’Arabia Saudita, potrebbe infatti riscattare Lazaro dall’Inter. In alternativa l’austriaco tornerà a Milano e potrebbe essere utilizzato come contropartita tecnica in altre trattative. In primis quella con il Lipsia per Werner.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!