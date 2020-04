Le bombe di Sconcerti: “Lautaro se ne andrà, Chiesa quasi certamente all’Inter. Ma dove giocherà?”

Fuori Lautaro Martinez, dentro Federico Chiesa, per cominciare. È lo scenario di mercato dipinto dal noto giornalista Mario Sconcerti che nella sua rubrica su Calciomercato.com si concentra sul futuro del talento della Fiorentina corteggiatissimo dall’Inter e non solo, focalizzandosi soprattutto sulla sua possibile collocazione tattica nel nuovo club.

“Da come girano le parole mi sembra evidente che Federico Chiesa che quasi sicuramente andrà via e quasi certamente all’Inter – esordisce dunque Sconcerti -. Chiesa decisivo dunque ma dove? In che zona del campo? Candreva è forse tatticamente poco sostituibile, Young ancora meno e comunque entrambi non da Chiesa. C’è Lautaro che se ne andrà ma anche nel suo caso il sostituto non può essere Chiesa, c’è una differenza di molti gol. Chiesa è un giocatore importante, ma abbastanza anarchico. In una grande squadra deve avere un compito preciso. Se però qualcuno riesce a fargli fare 80 metri sulla fascia, cioè doppio compito, avrà un giocatore diverso ed eccezionale. Se c’è uno che può riuscirci è Conte, Sarri non è pazzo di Chiesa, non ama i giocatori che partono a testa bassa. Paratici invece è sulla linea di Conte, vedremo chi ha ragione”.

