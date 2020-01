Le ultimissime sull’affare Eriksen: contatti continui col Tottenham, ballano un paio di milioni. Le tempistiche

Ormai i ‘giorni decisivi’ nella trattativa sono diventati molteplici, ma vista l’incombenza della fine del mercato ora non si può più attendere ulteriormente. Quello tra Christian Eriksen e l’Inter è un matrimonio che s’ha da fare e che si farà, a meno di eventi davvero clamorosi dell’ultima ora. Tornando alla stretta attualità, la giornata di oggi è stata fondamentale per fare degli ulteriori passi – passettini – avanti nella trattativa con il Tottenham.

Eriksen-Inter, le ultimissime sulla trattativa

Cifre – Nel pomeriggio c’è stata l’attesissima conference call a quattro tra Beppe Marotta, ad Inter, Daniel Levy, presidente Tottenham, Martin Shoots, agente di Eriksen, ed un intermediario Fifa legato alla trattativa. Secondo quanto filtra dall’interno, la chiamata non ha ancora portato alla fumata bianca definitiva ed ultima, ma mancano ancora dei dettagli gli accordi finali e completi per descrivere come del tutto conclusa la trattativa.

Distanza – La distanza è minima, 1-2 milioni totali. Ma nonostante ciò, sia Beppe Marotta che il presidente Levy, almeno per ora, sembrano voler rimanere sulle loro posizioni, senza né innalzare l’offerta né abbassare le pretese. La sensazione, arrivati a questo punto, è che in questi ultimi giorni entrambi possano fare un passo verso l’altro – con l’ad nerazzurro che dovrebbe fare quello più lungo -, in modo tale da sancire il termine di una trattativa che sta andando decisamente troppo per le lunghe. La speranza che ancora aleggia tra le voci che si rincorrono in queste ore è che il danese possa essere in tribuna, a San Siro, per Inter-Cagliari di domenica alle ore 12.30.

