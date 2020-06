Leonardo annuncia: “Cavani e Thiago Silva lasceranno il PSG a fine stagione”

“Edinson Cavani e Thiago Silva lasceranno il PSG al termine della stagione, è confermato. La nostra idea è quella di tenerli in squadra fino alla fine di agosto. È stata una decisione difficile da prendere, sono giocatori che hanno segnato la storia del club. Storie molto belle. Ma sì, stiamo arrivando alla fine”. Sono state queste le parole con le quali Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint-Germain, ha confermato ufficialmente l’addio dei due top player dal club parigino.

Su di loro ci sono diverse squadre, tra le quali l’Inter, che resta vigile sulla situazione di Cavani. La pista che porta all’uruguaiano si è però raffreddata, alla luce del pesantissimo ingaggio che quest’ultimo vorrebbe (12 milioni annui). Thiago Silva intanto, in merito al suo futuro, ha dichiarato quanto segue: “Sono enormemente grato al Fluminense per tutto quello che mi ha dato ma ho ancora obiettivi da raggiungere in Europa”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!