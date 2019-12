Leonardo enigmatico su Icardi: “Ragazzo disponibilissimo, siamo soddisfatti. Riscatto? Lui tiene molto all’Inter, mi fermo qui…”

Intervistato dai microfoni del Corriere dello Sport ed interpellato anche su alcune questioni riguardanti il Milan, il direttore sportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, ha commentato anche la situazione relativa a Mauro Icardi. L’argentino, finora, ha fatto molto bene a Parigi, ed un eventuale riscatto del club transalpino sarebbe fondamentale in casa Inter, perché permetterebbe di incassare ben 70 milioni di euro riutilizzabili sul mercato. Ecco le parole del brasiliano.

Icardi – “Dire che mi aspettavo che facesse così bene adesso è facile, ma… me lo aspettavo davvero. Ho trovato un ragazzo disponibilissimo, che lavora tanto e che ha capito esattamente sia quali erano gli obiettivi sia la concorrenza che si sarebbe trovato di fronte a Parigi. Mauro si è messo a disposizione e sta facendo ciò che gli riesce meglio: i gol. E’ sempre determinante, una macchina da gol”.

Riscatto – “Il futuro di Icardi è nelle sue mani, ma non prenderemo una decisione adesso: davanti abbiamo ancora una mezza stagione e da qui a giugno c’è tempo. Non è un tema attuale. La formula, prestito con diritto di riscatto, ci permette di rifletterci bene, senza dover negoziare niente, ma, ripeto, non è questo il momento della stagione nel quale distrarci o pensare a qualcosa di diverso dal far bene in campo”.

Felici di averlo – “Siamo felici noi ed è felice lui che si sta trovando molto bene. Fin dall’inizio, come dite voi italiani, ci sono stati patti chiari e di conseguenza… amicizia lunga. Ha capito il momento e quello che poteva essere il suo futuro al Psg. Secondo me è un giocatore determinante: si fa sempre trovare al posto giusto ed è un vero numero 9, uno che aiuta la squadra. La concorrenza motiva lui e gli altri a dare il massimo”.

Problemi fuori dal campo – “Assolutamente. Come club siamo abituati a intervenire di fronte alle minime incomprensioni, ma sul comportamento di Mauro niente da dire”.

Problemi all’Inter – “Lui tiene all’Inter e a quello che ha fatto in nerazzurro. Mi fermo qui”.

Inter eliminata dalla Champions – “Per quello che ha fatto in campionato sì, ma la Champions è questa. Basta sbagliare una partita e… Noi ne sappiamo qualcosa”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!