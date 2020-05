L’Équipe – Icardi, accordo da 60 milioni tra Inter e PSG: i dettagli

Inizia con una cessione illustre il calciomercato dell’Inter in vista di una frenetica ma inusuale sessione estiva. Questa mattina anche L’Équipe ha scelto di sbilanciarsi sulla prima pagina uscita in edicola, confermando le insistenti voci che si ripetono ormai da due giorni. Inter e Paris Saint Germain hanno infatti raggiunto l’accordo per la cessione a titolo definitivo dell’attaccante argentino Mauro Icardi, che verrà così riscattato dai francesi dopo una prima buonissima annata disputata in Ligue 1.

Rispetto ad un principio di accordo per il riscatto che era stato fissato tra i due club al momento del prestito sulla base di 70 milioni di euro, le vicende legate all’esplosione del coronavirus ed alle conseguenze economiche che non hanno risparmiato il PSG, alla fine l’Inter ha mostrato disponibilità ad uno sconto per la cessione. Inizialmente, però, i nerazzurri avevano rifiutato una prima offerta da 50 milioni più bonus, incontrando successivamente la volontà dei francesi ad andare incontro alle propri richieste e chiudere l’affare.

L’ultima offerta che ha contino l’Inter, invece, prevede una parte fissa da 55 milioni di euro, più altri bonus che faranno arrivare il totale a 60 milioni di euro.

