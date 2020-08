L’Inter apre al ritorno di Perisic, dopo la Champions l’incontro con il Bayern. Senza accordo…

E se il futuro di Ivan Perisic fosse ancora con addosso la maglia dell’Inter? La suggestione di mercato l’ha lanciata Sky Sport, in seguito all’ottima prestazione messa in mostra dal croato nella sfida in cui il suo Bayern Monaco ha demolito il Barcellona. Lo stesso Antonio Conte, che un anno fa aveva dato il via libera alla cessione dell’esterno, potrebbe accettare di buon cuore il ritorno del giocatore, nel caso in cui i nerazzurri ed i tedeschi non dovessero trovare l’accordo per la permanenza in Baviera.

Qualche settimana fa il Bayern Monaco aveva lasciato decadere il diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Il croato, però, ha scelto comunque di abbassarsi lo stipendio per restare in Germania sino al termine della Champions. Finita la stagione, Inter e Bayern si siederanno a tavolino per trattare, ma se non dovesse essere trovato un accordo a cifre leggermente inferiori a quelle pattuite precedentemente per il riscatto, Perisic potrebbe tornare a Milano ed essere inserito nella rosa a disposizione di Conte.

