L’Inter non ha dubbi: si cercano due esterni titolari. Tre i nomi in pole

Non solo l’attacco: l’Inter è molto attiva sul mercato anche sulle fasce. Il tecnico Antonio Conte è pronto ad un intero restyling per gli esterni di centrocampo ed è infatti alla ricerca di due giocatori titolari: uno per la fascia destra ed uno per quella sinistra. Con la conferma di Ashley Young non è certa la permanenza di Cristiano Biraghi e Victor Moses e dunque si cercando altre due pedine.

Secondo il quotidiano Tuttosport Beppe Marotta avrebbe messo nel mirino tre profili: Federico Chiesa, Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. Tra questi nomi usciranno i due prossimi esterni titolari dell’Inter, la società è convinta: non solo l’attacco.



