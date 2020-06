L’Inter non molla Hakimi: la strada è in salita, ma Marotta ha un piano

Quello di Achraf Hakimi continua ad essere un nome molto complesso da riuscire a raggiungere. Dopo la grande stagione offerta quest’anno con la maglia del Borussia Dortmund, infatti, Zinedine Zidane è convinto di volerci puntare per il suo prossimo Real Madrid, dato che il marocchino è stato in Germania con la formula del prestito.

L’idea del tecnico francese è quella di avere in Hakimi un calciatore di grande affidamento da alternare con Dani Carvajal, attuale titolare indiscusso della fascia destra dei Blancos. È proprio questa alternanza, però, che pare spaventare Hakimi: secondo Tuttosport, infatti, il classe 1998 non sarebbe del tutto convinto dell’ipotesi Real proprio a causa del rischio di avere bassissimo minutaggio in campo.

E sarà su questo aspetto che Beppe Marotta proverà ad insistere. Sebbene il costo del cartellino sia altissimo – 50 milioni di euro -, infatti, Hakimi potrebbe decidere di attendere fino ad ottobre e valutare il minutaggio accumulato fino a quel momento. Qualora si ritenesse insoddisfatto, il suo diventerebbe un profilo molto appetibile sul mercato delle ultimissime ore.

