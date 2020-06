L’Inter pronta ad investire: “Per Conte il centrocampo più forte d’Italia”

Un’attenta analisi di Calciomercato.com proietta l’Inter e i suoi tifosi già alla prossima stagione dopo l’eliminazione in Coppa Italia. Ci sono però ancora altri due obiettivi stagionali da raggiungere e domenica sera si riprenderà in Serie A con il recupero della 25^ giornata contro la Sampdoria. Un tour de force fino ad agosto per portare a casa un trofeo che manca dalle zone della Milano nerazzurra dal 2011.

Antonio Conte non ha sicuramente preso bene l’eliminazione di sabato sera – si legge – ma in vista del prossimo anno la società ha in mente due colpi di mercato per regalargli “il centrocampo più forte d’Italia”. Oltre ai già in rosa Eriksen, Barella, Brozovic e Sensi (sarà riscattato), Beppe Marotta ha puntato già da tempo su Sandro Tonali e portarlo in nerazzurro insieme all’obiettivo Arturo Vidal significherebbe avere un reparto di top livello europeo per tornare a vincere.



