Lizarazu promuove Icardi: “Buona mossa del PSG. Cavani? Spero resti a Parigi”

Mauro Icardi lo scorso 31 maggio è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Paris Saint Germain dopo l’esercizio del riscatto nei confronti dell’Inter. L’ex attaccante e capitano nerazzurro è dunque ora acqua passata dopo le turbolenze della scorsa stagione.

Icardi ha così convinto i parigini in questa metà di stagione – interrotta all’inizio di marzo – ed è a tutti gli effetti un giocatore del PSG, mettendo in uscita il suo compagno di squadra Edinson Cavani, in scadenza di contratto. Su questo punto ha parlato ai microfoni di Telefoot l’ex campione del Mondo con la Francia Bixente Lizarazu: “E’ stata una buona mossa quella di Icardi da parte del Paris Saint Germain. Il club ha potuto osservalo bene in questa stagione ed ha valutato le qualità tecniche e mentali. Cavani? Dispiacerebbe un addio con la stagione lasciata a metà, spero possa rinnovare il contratto per un altro anno. E’ uno di quei giocatori che dà onore al PSG”.



