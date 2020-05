Inter, lo United piomba su Van de Beek. Dall’Inghilterra: “Scelto lui per sostituire Pogba!”

Si scalda la pista Pogba per l’Inter? Un indizio decisivo lo offre il Daily Mail che, rilanciando una ricostruzione offerta dal Mundo Deportivo, propone uno scenario di mercato molto interessante. Stando a quanto riporta la stampa estera, infatti, pare che il Manchester United sia piombato fortemente su Donny Van de Beek, centrocampista dell’Ajax che ha incantato tutta Europa durante la scorsa Champions League. Su di lui era fortissimo l’interesse, in particolare, di Barcellona e Real Madrid. Ora, però, pare che anche i Red Devils si siano uniti alla corsa.

Lo United su Van de Beek: Pogba si libera per l’Inter?

Il possibile colpo Van de Beek si lega a doppio filo con il futuro di Paul Pogba. Il francese, infatti, appare da tempo un pesce fuor d’acqua in casa United, e nelle ultime settimane si inseguono insistentemente le voci che vorrebbero Marotta e Conte vogliosi di riaverlo con sé. Il costo del talento dell’Ajax è elevatissimo, quindi un suo arrivo in Inghilterra – anche per questioni numeriche, dopo l’acquisto di Bruno Fernandes a gennaio – dovrebbe presupporre per forza l’addio di qualcuno. E tutti gli indizi, in questo senso, fanno pensare al Polpo, che peraltro ripagherebbe quasi totalmente l’esborso economico per arrivare a Van de Beek.

Per ora si parla di voci ed indiscrezioni: la vicenda, però, può regalare ulteriori sviluppi nelle prossime settimane, alimentando ulteriormente il sogno di vedere un gigante del centrocampo come Pogba con la maglia dell’Inter.

