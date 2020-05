L’ombra del Barcellona cala su Tonali: contatti continui col Brescia, Inter e Juve in ansia

Il Barcellona mette le mani anche su Sandro Tonali. I blaugrana, forti del grande appeal che portano con sé, stanno provando a strappare il talento del Brescia ad Inter e Juventus, che da tempo lo seguono e combattono per averlo. Sandro – 20 anni oggi -, dal canto suo, non ha ancora deciso la sua prossima destinazione, ma l’addio al Brescia è quasi scontato. In questo senso, il patron delle Rondinelle Massimo Cellino sta pian piano abbassando le richieste, partite dalla cifra monstre di 70 milioni di euro e scese ora a 50.

Il Barcellona contende Tonali ad Inter e Juventus

Le offerte fin qui arrivate in casa Brescia, scrive La Gazzetta dello Sport, non superano i 35 milioni cash senza contropartite. Questo scenario, quindi, impedisce a Cellino di alzare troppo l’asticella. Inter e Juventus continuano il loro pressing, ma il Barcellona spinge. Peraltro, i blaugrana stanno provando a mettere le mani anche su Lautaro Martinez e Miralem Pjanic, top player proprio di nerazzurri e bianconeri. La sfida si fa totale, con il Barcellona che prova lo sprint decisivo per uno dei talenti più splendenti del calcio italiano.

