L’oro dell’Inter arriva dall’Argentina. Tuttosport avvisa: “180 milioni da Icardi e Lautaro!”, Marotta li investirebbe così

15 milioni a bilancio e 110 di valore l’uno, 1.8 a bilancio e 70 di valore l’altro. L’oro dell’Inter, scrive Tuttosport, potrebbe provenire direttamente dall’Argentina: Lautaro Martinez e Mauro Icardi, infatti, rappresentano per i nerazzurri due ghiotte opportunità di mercato. L’ex tandem offensivo della squadra, in caso di doppia cessione, porterebbe nelle casse del club ben 180 milioni di euro, di cui circa 163 di sole plusvalenze! Nell’ipotesi del quotidiano torinese, naturalmente, si dà per scontata la cessione del Toro, che scontata non è, e quella di Maurito, che ancora va definita e formalizzata.

Certo è però che, a fronte di cifre simili, Beppe Marotta potrebbe poi sbizzarrirsi sul mercato: in questo scenario di (fanta)mercato, l’ad interista avrebbe fondi sufficienti per poter puntare su cinque top player: due in attacco, proprio a sostituire Icardi e Lautaro, due sulle fasce ed uno a centrocampo. E allora ecco che i nomi dei vari Pogba, Milinkovic-Savic&Co diventerebbero ben più di semplici suggestioni di mercato.

