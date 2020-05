Lotito blinda Milinkovic-Savic: rinnovo in vista e valutazione shock sul mercato. E Marotta…

E’ stato uno dei protagonisti dell’annata trionfale della Lazio di Simone Inzaghi. In attesa di capire quale sarà il futuro della Serie A, si sono riaccesi i riflettori del mercato su Sergej Milinkovic-Savic, da sempre un pallino dell’ad nerazzurro Beppe Marotta.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Lazio ha alzato da anni un vero e proprio muro intorno al suo gioiello chiedendo sempre cifre elevate a qualunque club abbia bussato alla porta di Lotito. Milinkovic-Savic continua a rimanere nel mirino di club importanti come Paris Saint-Germain e Juventus, ma anche dell’Inter con Marotta che lo considera come uno di quei giocatori in grado di far fare il salto di qualità decisivo alla rosa nerazzurra.

La posizione della Lazio è sempre la stessa: il presidente Lotito conta di trattenere Milinkovic ed è pronto a ricoprirlo d’oro. Sarebbe stato già raggiunto l’accordo sul rinnovo fino al 2024, con l’ingaggio del serbo destinato a salire fino ai 3 milioni di euro all’anno con bonus. La valutazione invece non si sposta da quei 100 milioni di euro sempre richiesti nelle ultime finestre di mercato, nonostante la crisi post coronavirus.

