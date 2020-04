L’ufficio stampa di Renzi smentisce la voce su Chiesa: “Mai detto che andrà all’Inter”

“Ormai smentire fake news per noi è diventato un impegno a tempo pieno. Come sa chi ha seguito la diretta con Mentana di ieri sera su Instagram, il commento di un lettore suggeriva allo stesso Mentana un futuro nerazzurro per Chiesa e Renzi ha subito preso le distanze dicendo che su queste cose non si scherza. La chiacchierata calcistica si è conclusa con la differenza tra ‘gli strisciati a colori e gli strisciati bianchi e neri'”. Recita questo il comunicato dell’ufficio stampa di Matteo Renzi, ricevuto e pubblicato da FiorentinaNews, in merito alle parole sul futuro di Federico Chiesa.

Il leader di Italia Viva ha voluto precisare le reali dichiarazioni da lui rilasciate durante la chiacchierata con Enrico Mentana, poiché, nelle scorse ore, erano circolati suoi virgolettati nei quali veniva ‘svelata’, attribuendola a sue conoscenze, la prossima destinazione di Federico Chiesa, ovvero l’Inter.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!