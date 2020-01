Lukaku lo chiama, Young spinge, l’Inter è stata chiara: non vuole sborsare un solo euro. United alle corde

In aggiunta al grande apporto alla squadra dato in campo, Romelu Lukaku si veste da direttore sportivo e prende in mano il telefono. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il centravanti belga ha chiamato il suo ex compagno di squadra Ashley Young, trattato dall’Inter, per spingerlo a dire sì alla proposta del club nerazzurro. La risposta positiva dell’inglese non si è fatta attendere, ma ora è necessario convincere il Manchester United che, nella figura di Ed Woodward, si è timidamente opposto al suo addio.

La rosa, infatti, è stata colpita dagli infortuni di Dalot e Fosu Mensah, entrambi esterni di centrocampo, motivo per cui il club ha deciso di frenare un attimo l’addio dell’inglese. Inoltre Young, pur giocando poco, è pur sempre il capitano del club, con oltre 250 presenze nel club e ben 8 titoli vinti. Sono proprio questi dati, però, quelli che l’Inter chiede al 34enne di impugnare per farsi liberare a zero e trasferirsi a Milano già a giugno. La volontà del club nerazzurro è quella di averlo a disposizione per settimana prossima, a costo zero.

