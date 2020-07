TS – Lukaku, missione compiuta: ormai Icardi è un lontano ricordo

Arrivato come acquisto principe del calciomercato nerazzurro dell’estate 2019, il bomber nerazzurro Romelu Lukaku ha dovuto combattere anche lo scetticismo iniziale di alcuni. L’esorbitante cifra pagata al Manchester United per il bomber belga era ritenuta infatti eccessiva, ma a suon di gol Big Rom si è preso l’Inter. Come riporta Tuttosport infatti, malgrado le polemiche, a suon di gol Lukaku ha convinto tutti. Già 29 gol realizzati alla sua prima stagione all’Inter, con ancora due giornate di campionato e l’Europa League da disputare. Lo spettro di Mauro Icardi ormai è soltanto un ricordo, anche se, per chi vuole proprio cercare il pelo nell’uovo, a differenza dell’ex Maurito Romelu non è stato decisivo contro le grandi (Barcellona in primis). Ma questo potrebbe essere il suo obiettivo per la prossima stagione.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<