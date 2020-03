Man.City, Guardiola rivoluziona la rosa: ha chiesto 8 giocatori, compreso Lautaro

Sono ben otto i calciatori indicati da Pep Guardiola al suo Manchester City in vista del prossimo calciomercato. Non sembra voler badare a spese il tecnico spagnolo, che avrebbe chiesto gli straordinari al suo club nonostante la sentenza UEFA e la crisi economica portata dal Coronavirus. In particolare, tra i vari nomi indicati dall’ex Barcellona e Bayern Monaco sarebbe presente anche quello di Lautaro Martinez.

Lautaro, Ben Chilwell, Ruben Dias, Dayot Upamecano, Jack Grealish, James Maddison, Adama Traoré e Nathan Ake. Sono questi gli otto nomi chiesti dal tecnico spagnolo secondo As, che si appresta quindi ad una vera e propria rivoluzione tecnica. Sarà curioso quindi capire chi lascerà invece il club, e potrà rappresentare un ottimo colpo per altre squadre in giro per l’Europa.

