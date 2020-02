Marca – C’è la fila per Lautaro: anche PSG e Man. City oltre a Real e Barcellona per lui

La corsa alle prestazioni del Toro Lautaro Martinez sta impazzando ai quattro angoli d’Europa. Il quotidiano sportivo spagnolo Marca riporta infatti di come saranno il PSG ed il Manchester City le due principali insidie in estate per l’approdo in Spagna dell’attaccante nerazzurro. Approcci che non potranno prescindere dalla cifra di 111 milioni di euro prevista dalla clausola di rescissione contrattuale apposta al contratto siglato dall’ex Racing con l’Inter nell’estate 2018.

Cifre che potrebbero anche non per forza spaventare le classi nobili del calcio europeo. Dal Fondo sovrano del Qatar proprietario del PSG al Manchester City di Mansur bin Zayed, oltre ai già citati blancos e blaugrana, qualora le prestazioni del nove nerazzurro dovessero rimanere di assoluto livello (finora 16 gol in 22 partite), offerte irrinunciabili potrebbero pervenire quanto prima alle caselle email di Beppe Marotta e Piero Ausilio.

Ancora il Paris Saint-Germain, dunque. Sì, perché l’impressione è che Tuchel stia decisamente bocciando Mauro Icardi, così come, fronte City, la situazione difficile di questa stagione potrebbe portare ad una rivoluzione tecnica totale, soprattutto nel reparto avanzato. La clausola potrebbe dunque rivelarsi un’arma a doppio taglio: alta abbastanza da spaventare avventori casuali da un lato; decisamente abbordabile per gli standard del mercato odierno dei club che puntano alla Champions League.

