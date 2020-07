Marca – Inter, Hakimi fatto fuori da Zidane: ecco cos’è successo

Alla base del divorzio tra il Real Madrid e Achraf Hakimi, c’è il rapporto controverso tra l’esterno marocchino e il tecnico Zinedine Zidane. Come riferito da Marca, infatti, l’allenatore francese non avrebbe mai parlato con il calciatore negli ultimi mesi per cercare di convincerlo a restare, o quantomeno per mostrare un minimo di interesse. Del resto, in più di un’occasione, il tecnico del Madrid aveva ribadito di vederlo bene in un campionato fisico come la Bundesliga.

Da qui, la cessione già definita in tutti i suoi dettagli di Hakimi all‘Inter. Come sappiamo, due giorni fa l’esterno ex Borussia Dortmund è stato a Milano per svolgere le consuete visite mediche ed ottenere l’idoneità sportiva al Coni. Nel pomeriggio dello stesso giorno ha pure depositato la firma sul contratto che lo legherà per cinque anni al club nerazzurro, anche se per l’annuncio ufficiale dovremo attendere almeno la fine del campionato, se non della stagione intera.

