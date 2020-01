Marchetti: “Londra-Milano, filo diretto per Erisken! Lo United ha chiesto Vecino, Llorente…”

Luca Marchetti, noto esperto di mercato, nell’editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb dedica ampio spazio alle manovre in entrata e in uscita del mercato nerazzurro.

A partire dallo scambio Politano-Llorente in ballo con il Napoli: ”Incontro tra i club nel tardo pomeriggio a Milano e intesa sostanzialmente raggiunta fra club: prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto, per una cifra totale intorno ai 25 milioni di euro. Vanno limati i dettagli, ma la base su cui si lavora è questa. Tanto che poi in serata c’è stato anche l’incontro con gli agenti del giocatore per cominciare a trattare sull’ingaggio. Ancora non è stato trovato un accordo, ma i segnali che sono arrivati nelle ultime ore vanno considerati come positivi. Nelle prossime ore, naturalmente, nuovi contatti tra il Napoli e gli agenti di Politano, con l’obiettivo di chiudere l’accordo. Nei discorsi con l’Inter, c’è anche l’opzione (da tenere seriamente in considerazione) di inserire nella trattativa Fernando Llorente, che si trasferirebbe in nerazzurro in prestito”.

Affare Eriksen: “Che l’Inter sia la più attiva in questo mercato di gennaio ci sono pochi dubbi. E le prossime ore saranno intense. Sono infatti momenti chiave per il trasferimento di Eriksen (che ha giocato mezz’ora contro il Tottenham). L’agente del giocatore, Martin Schoots, sarà a Londra, mentre a Milano è in arrivo l’intermediario dell’operazione. Filo diretto dunque tra i due per cercare di sbloccare l’affare. In arrivo nelle prossime ore anche l’ufficialità per Moses (in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni di euro)”.

Vecino in uscita: “Lo United ha richiesto Vecino in prestito ma a queste condizioni l’Inter non ha intenzione di proseguire nella trattativa”.

