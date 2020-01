Marchetti: “Ufficialità Eriksen può arrivare domani. Un colpo del genere merita di essere comunicato bene”

In questo momento si sta consumando presso la sede dell’Inter l’ultimissimo atto prima dell’annuncio ufficiale del nuovo acquisto Christian Eriksen, vale a dire quello delle ultime firme sul contratto. Il trequartista danese, però, vista anche la tarda ora, potrebbe essere ufficializzato solamente nella giornata di domani, per esigenze di natura comunicativa. Come spiegato su Sky Sport 24 da Luca Marchetti, un colpo del genere può avere un impatto importantissimo anche a livello mediatico e merita le adeguate attenzioni comunicative.

Questo il commento del giornalista: “Possiamo dire che l’ufficialità a questo punto può arrivare verosimilmente domani. Ci sono cose, non solo burocratiche, ma anche comunicative che l’Inter deve espletare. Un colpo così importante merita, parliamo di un calciatore che a prezzo pieno lo avresti pagato 90 milioni”.

