Marco Barzaghi: “Messi? Mi dicono nessuna possibilità. L’incontro prima di ferragosto però…”

Nelle ultime ore il futuro di Lionel Messi è la notizia di calciomercato più calda. La sua volontà di lasciare il Barcellona ha scombussolato un po’ tutti gli addetti ai lavori, che sono alla ricerca di capire quale squadra potrà permettersi il suo ingaggio. L’operazione – naturalmente – non è per niente semplice ma la stampa, soprattutto quella spagnola, vedono anche l’Inter in corsa per la Pulce.

Ai microfoni di Radio Radio Lo Sport è intervenuto il giornalista di Sport Mediaset per fare il punto della situazione: “Ufficialmente mi dicono 0% di possibilità, ma non bisogna trascurare le parole di Moratti che ci aveva preso su Conte e che continua a parlare con Steven Zhang, continuando a dire che l’Inter ci sta provando. So per certo che tempo fa è stato incaricato Zanetti di verificare la fattibilità della cosa e dall’Argentina gli stessi che hanno anticipato la rottura col Barcellona hanno detto che il governo cinese tramite Xi Jinping ha dato l’ok all’operazione.

Tutto ciò posto che il City sembra in grande vantaggio, ormai i bookmakers inglesi lo danno quasi alla pari, certi che finisca a Manchester con Guardiola. A me dicono anche di un incontro prima di Ferragosto tra Zhang, Marotta e la famiglia del giocatore: è un fattore che non possiamo sottovalutare“.

