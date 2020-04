Marino (dt Udinese) annuncia: “De Paul può partire, mentre Musso potrebbe restare un altro anno”

Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il direttore dell’area tecnica dell’Udinese Pierpaolo Marino ha parlato anche del mercato in uscita che coinvolgerà il club friulano, destinato a ruotare attorno alle figure di Rodrigo De Paul e Juan Musso, seguiti a lungo anche dall’Inter. In particolare, il dirigente dei bianconeri ha aperto le porte ad una partenza del fantasista, mentre ha avvisato le pretendenti in merito alla possibilità di permanenza del portiere. Ecco le sue dichiarazioni in merito.

Marino su De Paul e Musso, seguiti dall’Inter

De Paul – “Dovremo rifare il centrocampo, questo sì. Mandragora è cercato da tante big, De Paul, che è un campione in tutti i sensi, e Fofana possono partire. Pescheremo di più all’estero, gli ingaggi degli italiani sono alti”.

Musso – “Mi ricorda il Tacconi che ebbi ad Avellino. Potrebbe restare un altro anno per completare il processo di crescita. Ha un costo alto. Poi, comunque, siamo orientati a tenere un’intelaiatura di un certo livello”.

