TS – Marotta e Ausilio credono nel rinnovo di Lautaro: le prossime mosse dell’Inter

Filtra finalmente ottimismo in casa Inter per quanto riguarda il futuro di Lautaro Martinez. Tra le comprovate difficoltà economiche del Barcellona e le limitazioni sul mercato imposta dal presidente della Liga Javier Tebas, le possibilità di un approdo dell’argentino in Catalogna si sono notevolmente ridotte. Il Toro, che ha ricominciato a segnare contro la Sampdoria nel recupero di campionato, ha trovato pure una buonissima prestazione al fianco di Lukaku e Christian Eriksen in un nuovo attacco che lascia ben sperare.

Come riferito da Tuttosport, adesso il ds Piero Ausilio e l’ad Beppe Marotta sperano addirittura non solo di trattenere Lautaro per la prossima stagione, ma anche di riuscire a strappare un nuovo rinnovo di contratto. L’idea è quella di aumentare l’ingaggio di circa 2,5 milioni per un totale di 5,5 eventualmente più bonus. Difficile si possa arrivare invece ai 7,5 milioni percepiti in squadra in questo momento solamente da Lukaku ed Eriksen.

