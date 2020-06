TS – Marotta e la clausola ‘blocca Italia’ per Icardi: i dettagli sui 15 milioni imposti al PSG

Oltre ai 50 milioni di euro più 8 di bonus facilmente raggiungibili che andranno all’Inter per la cessione già resa ufficiale di Mauro Icardi al Paris Saint Germain, Beppe Marotta ha insistito particolarmente per l’inserimento della cosiddetta clausola ‘blocca Italia’. Per evitare possibili triangolazioni di mercato in seguito a voci insistenti in ottica Juventus per il centravanti argentino, il dirigente varesino ha imposto l’opzione secondo cui, qualora i francesi dovessero vendere nel giro di dodici mesi l’attaccante ad un club italiano, l’Inter avrebbe diritto a 15 milioni di euro.

L’amministratore delegato nerazzurro, come ricordato questa mattina sulle pagine di Tuttosport, con questa mossa si è garantito la permanenza di Icardi in Francia almeno per le prossime due sessioni di mercato. Va detto che il ds Leonardo, principale artefice del riscatto di Maurito da parte del PSG, stravede per l’attaccante e una volta riscattato difficilmente se ne libererà a cuor leggero, adesso che è divenuto un proprio calciatore a titolo definitivo.

