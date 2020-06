GdS – Marotta punta un colpo alla ‘Evra’: Conte cerca profili esperti e vincenti

E’ un vero peccato assistere ad una partita così ben giocata, e a larghi tratti anche dominata, finire semplicemente in un pareggio che costa all’Inter l’approdo in finale di Coppa Italia e la possibilità di tornare a vincere un trofeo davanti alla Juventus. Proprio questa astinenza da successi, secondo Antonio Conte, potrebbe essere alla base di prestazioni del genere, così positive ma alla fine inconcludenti. Come avvenuto nella famosa notte di Dortmund, in cui la squadra si fece rimontare dallo 0-2 al 3-2, a questo gruppo mancano evidentemente ancora calciatori esperti. Non sembra aver migliorato le cose l’innesto di Eriksen, Young e Moses lo scorso gennaio, visto che tutti e tre sono stati impiegati contro il Napoli.

A questa Inter, ancora incapace di saper chiudere le partite ed esser punita al primo contropiede buono degli avversari, manca poi l’assalto finale e la corretta gestione della partita. Per questo motivo, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, l’ad Beppe Marotta vorrebbe regalare a Conte quel calciatore di esperienza – alla ‘Evra’ per intenderci – in grado di poter aumentare la percezione dell’abitudine alla vittoria all’interno dello spogliatoio. Tra i profili più quotati sul mercato chiaramente si torna a parlare di Arturo Vidal, pupillo del tecnico leccese che nei giorni scorsi ha del resto aperto al trasferimento in maglia nerazzurra.

