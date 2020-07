Il rimprovero di Marotta a Lautaro: “Deve ritrovare serenità, condizionato dalle voci di mercato”

Sono state sicuramente ingenerose alcune critiche che sono state spedite ai confronti di Lautaro Martinez dopo la prestazione contro il Bologna. L’errore dell’argentino commesso dal dischetto, che avrebbe probabilmente garantito la vittoria alla sua Inter, è evidente e non si può cancellare, ma va detto che fino a quel momento si era visto un calciatore ben al di sopra della sufficienza, grazie al quale la squadra di Conte era pure passata in vantaggio.

Beppe Marotta, intervenuto in diretta su Sky Sport 24, sa bene che lo stato d’animo del Toro è in questo momento condizionato dalle voci di mercato che lo vedono vicino al Barcellona, ma si aspetta al più presto una reazione in campo ed uno scatto d’orgoglio. L’ad nerazzurro ha infatti ribadito massima fiducia nelle sue capacità, garantendo che la società farà di tutto pur di trattenerlo ancora per un’altra stagione a Milano.

Queste le sue parole: “L’Inter non vuole mai vendere i giocatori più importanti. Parliamo di un giocatore di 23 anni che può essere condizionato dalle voci di mercato. Abbiamo ammirato un grande calciatore nella prima parte di stagione, adesso deve ritrovare quella serenità che lo deve portare a togliersi delle soddisfazioni e garantire all’Inter il contributo dato nella prima parte della stagione”.

