Marotta pronto al contrattacco: due attaccanti ed un centrocampista nel mirino

Il quotidiano Tuttosport nell’edizione odierna ha fatto il punto sul mercato dell’Inter: i nomi in uscita sono sempre quelli di Mauro Icardi e Lautaro Martinez. I nerazzurri – si legge – avrebbero un tesoretto niente male (circa 200 milioni di euro da reinvestire se contiamo anche la cessione di Ivan Perisic) con Beppe Marotta pronto al contrattacco.

Per campioni che escono ce ne saranno infatti altrettanti che entrano: i nomi – soprattutto per il centrocampo – sono da capogiro, partendo da Paul Pogba fino ad arrivare a Milinkovic-Savic. Antonio Conte dopo il tassello Eriksen non si accontenta ed è alla ricerca di un profilo internazionale per la mediana. Ed in attacco? Dries Mertens e Timo Werner sono i profili più caldi, uno a zero, l’altro reinvestendo parte del tesoretto delle cessioni.

L’Inter comunque non molla di un centimetro per l’affare Lautaro: 110 milioni di cash o 90 milioni più una contropartita. Marotta è stato chiaro: se il Toro deve lasciare Milano si rimpiazzerà subito con un altro campione.



