Martinez Quarta: “Le parole di Zanetti un orgoglio, resterò al River un’altra stagione”

Gli occhi dell’Inter da tempo sono sul profilo di Martinez Quarta. Il giovane difensore argentino si è meritata l’attenzione dei nerazzurri e di tanti club europei grazie alle strepitose stagioni giocate con la maglia del River Plate, tanto da essere consigliato da Javier Zanetti.

Ai microfoni di gianlucadimarzio.com Martinez Quarta ha commentato così le sue parole: “Quelle parole di Zanetti sono state un orgoglio per me, non mi monto la testa ma mi fanno capire che sono sulla strada giusta, che sto lavorando nel modo migliore. È un piacere sapere che una persona così importante nel calcio come Zanetti guardi proprio te”.

Sul futuro: “Resto fermo al presente, al River, alla prossima stagione. Ne ho già parlato con il mio agente: quando ci sarà qualcosa di concreto, mi avviserà e ci ragioneremo su. Tra gli obiettivi della mia carriera c’è di vincere al River, di giocare un Mondialecon la mia nazionale, ma anche di giocare in Europa. E cerco sempre di realizzarli. Guardo molto il calcio europeo e mi incuriosisce, so che questo sarà un mercato complesso a causa del coronavirus, quindi non immagino cosa potrà accadere”.

