Martinez Quarta: “Sogno di giocare in Europa! Orgoglioso dell’interesse di grandi club”

La Primera Division argentina è ormai ferma da mesi a causa della pandemia che ha colpito l’intero pianeta. Un campionato nel quale però, non mancano giocatori di sicuro avvenire e talenti in grado di stuzzicare l’interesse dei grandi club europei. E’ questo il caso di Martinez Quarta, difensore centrale classe ’96 del River Plate che ha rilasciato una lunga intervista telefonica al quotidiano spagnolo Marca.

L’argentino che andrà in scadenza di contratto nel 2021, nel corso dell’intervista ha toccato vari temi, tra questi anche la notizia seconda la quale, sulle sue tracce ci sarebbero club blasonati come l’Inter in Italia, il Valencia in Spagna e da ultimo anche il Leeds in Inghilterra: “Il sogno di tutti i giocatori è riuscire a giocare in Europa e naturalmente è anche il mio. Mi piacerebbe farlo per un grande club, oltre ad essere protagonista con la mia Nazionale. Sono nell’età giusta per tentare una nuova avventura.”

Continua: “Ho letto dell’interessamento dell’Inter e del Valencia, posso dire che per me è un grande orgoglio essere accostato a club importanti come questi. In realtà però non ho ancora ricevuto nessuna offerta, nel caso arrivasse sarei pronto a prenderla in considerazione ed analizzarla insieme al club – conclude – ed al mio procuratore.”