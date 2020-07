Matri: “Tonali è un grande colpo, nel 3-4-1-2 di Conte è perfetto”

Il primo obiettivo di mercato per il centrocampo dell’Inter è sicuramente quello di Sandro Tonali. Il giocatore del Brescia ha convinto tutti in questa stagione ed è entrato nel mirino dei top club italiani ed europei. I nerazzurri si sono mossi in anticipano ed hanno battuto la concorrenza della Juventus e dunque ora sembrano in pole position.

Durante una diretta sul social Twitch con Nicolò Schira e gli Autogol, l’ex attaccante del Brescia Alessandro Matri ha parlato di Tonali: “Tonali perfetto per Conte. Nel 3-4-1-2 può rendere al massimo, altrimenti lo vedo meglio da mezzala che davanti alla difesa. Ha qualità, forza fisica e lettura di gioco. Con Sandro l’Inter farebbe un grande colpo”.



