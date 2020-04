Matteo Renzi lancia l’indiscrezione di mercato: “Chiesa giocherà nell’Inter”

Quale sarà il futuro di Federico Chiesa? Il figlio d’arte, stella della Fiorentina, da qualche sessione di mercato viene considerato in bilico tra una permanenza in città ed un addio verso una big del nostro campionato, con Juventus ed Inter pronte a battagliarsi per assicurarselo. In una diretta Instagram con Enrico Mentana, arriva anche l’opinione di Matteo Renzi, che lancia l’indiscrezione di mercato.

Il leader di Italia Viva, ex presidente del consiglio ed ex sindaco di Firenze, parla del talento viola, lanciando una vera e propria bomba sul suo futuro: “Leggo un commento su Chiesa. Io so dove andrà a giocare: andrà all’Inter. Dalle informazioni che so che giocherà lì la prossima stagione”.

Semplice indiscrezione o fondo di verità? Il tempo ci darà una risposta, ma Rocco Commisso sembra sempre più intenzionato a costruire la Fiorentina del futuro sui suoi due pezzi pregiati: Gaetano Castrovilli e Federico Chiesa.

