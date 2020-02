Mazzola: “Mi sta piacendo il lavoro di Conte. Juve-Inter? Difficile giocare a porte chiuse”

Nella girandola di commenti e pareri immancabili alla vigilia di una delle sfide più importanti e sentite per le tifoserie di Inter e Juventus, non poteva mancare un altro esperto di derby d’Italia come Sandro Mazzola. L’ex calciatore simbolo del club nerazzurro, si è concentrato ad esaltare il lavoro sin qui eseguito sulla squadra da parte di Antonio Conte, svelando le difficoltà che può riservare un match giocato a porte chiuse citando un vecchio aneddoto che lo ha visto protagonista. L’intervista realizzata da tuttomercatoweb.com:

Parlando dell’Inter, col Ludogorets è stato un allenamento…

“Sì. Comunque la squadra mi sta piacendo, così come va evidenziato il lavoro di Conte. I giocatori validi ci sono e tra due-tre gare potremo capire ancora di più su quel che potrà succedere”.

Ma la sfida con la Juve quanto vale?

“Per l’Inter vale parecchio. E se vincono potranno dire: ci siamo anche noi lì…”

Quale sarà la chiave della partita?

“Credo che potrà avere la meglio chi non si lascerà incantare da ciò che c’è allo stadio. Mi è capitato una volta in carriera di giocare a porte chiuse e per venti minuti ci guardavamo e non sapevamo cosa fare. L’allenatore da questo punto di vista dovrà essere bravo a pulire la testa di tutti e farli entrare subito con la mentalità giusta”.

